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Travolto da un treno in transito, muore sul colpo sul binario 4. Tragedia nel pomeriggio alla stazione di Milano Rogoredo, dove una persona, che non è ancora stata identificata, è morta investita da un convoglio ad alta velocità, paralizzando il traffico ferroviario nel nodo sud della città.

L’incidente si è verificato poco dopo le 16.30, lungo lo scalo di via Gian Battista Cassinis. Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava in prossimità dei binari quando è sopraggiunto il treno: l’impatto non ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo.

https://www.ilcittadino.it/stories/cronaca/tragedia-a-rogoredo-un-uomo-travolto-e-ucciso-dal-treno-o_189746_96