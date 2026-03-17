UN’ECCELLENZA NELLO SPORT – Le FIAMME ROSSE: una storia di successi

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Dirigente Superiore Ginnico Sportivo Lamberto CIGNITTI

Il Gruppo Sportivo dei Vigili del fuoco delle Fiamme Rosse è nato solo nel 2013 ma ha già ottenuto due importanti onorificenze sportive: la Stella d’Argento al Merito Sportivo nel 2014 e la Stella d’Oro al Merito Sportivo nel 2023. Anche perché l’attività sportiva nei Vigili del Fuoco risale ai Corpi dei Civici Pompieri, basti pensare che ai Giochi Olimpici di Parigi 1924 il pompiere milanese Carlo Galimberti, conquistò la medaglia d’oro nel sollevamento pesi.

Inoltre, molti grandissimi atleti del passato hanno prestato servizio, sotto le diverse insegne dei Gruppi Sportivi provinciali, nei Vigili del Fuoco, come Giovanni Carminucci, Arrigo Carnoli, Ignazio Fabra, Maurilio De Zolt ed Alessandro Corona; mentre altri campioni – come Jury Chechi, Igor Cassina ed il compianto Nino Benvenuti – hanno prestato il servizio di leva nei Vigili del Fuoco.

Oggi le Fiamme Rosse hanno raccolto il testimone dai campioni del passato e costituiscono un gruppo sportivo d’élite che arruola atleti di interesse nazionale.

Tra i tanti citiamo i due medagliati olimpici: Simone Alessio, taekwondo, 2 volte Oro ai Campionati mondiali, nel 2019 e nel 2023, Oro ai Campionati Europei 2022 e Bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024; Alessia Scortechini, atleta paralimpica di nuoto, Oro a Tokyo 2020 nella staffetta 4×100 SL; Oro ai Campionati Europei 2024 nei 50 SL, Argento Campionati del Mondo 2025 nei 50 SL e Bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nei 100 SL.