VIDEO – Tir perde gasolio, due grossi incidenti tra Villafranca e Milazzo: coinvolti circa 80 mezzi. Giornata campale sulla Messina-Palermo

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Giornata campale sull’autostrada A20 Messina–Palermo, nel tratto compreso tra Villafranca e Milazzo, dove la perdita di gasolio da parte di un mezzo pesante avrebbe provocato due gravi incidenti a catena, per un totale di circa ottanta veicoli coinvolti.

La mattinata si è aperta intorno alle 8.30 con un primo maxi tamponamento all’interno di una galleria poco prima dello svincolo di Rometta, in direzione Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero una cinquantina i mezzi coinvolti, tra auto e tir. Nonostante la violenza dell’impatto e il numero elevato di veicoli, fortunatamente non si registrerebbero feriti gravi.

Poco più avanti, tra Rometta e Milazzo, in località Tracoccia, un secondo incidente – sempre riconducibile all’asfalto reso viscido dal gasolio – ha coinvolto una trentina di mezzi, aggravando ulteriormente la situazione lungo l’arteria autostradale.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, mentre numerose squadre dei Vigili del fuoco stanno operando senza sosta per rimuovere i mezzi incidentati, soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i serbatoi dei veicoli. Le operazioni risultano particolarmente complesse, soprattutto all’interno del tunnel, a causa degli spazi ristretti. In stretto coordinamento operano anche le forze di Polizia, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.