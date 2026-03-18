Il Servizio Civile Universale nei Vigili del fuoco per il 2026

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VIGILI DEL FUOCO

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa anche quest’anno ai progetti del Servizio Civile Universale, offrendo ai giovani un’importante opportunità di crescita personale e di impegno civico.

I progetti dei Vigili del fuoco per il Servizio Civile Universale per l’anno 2026

Vieni anche tu “al servizio della comunità” e fai squadra con i Vigili del Fuoco. Una nuova opportunità per mettere a disposizione della cittadinanza il tuo senso civico è fare domanda per il Servizio Civile Universale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un’esperienza che oltre a far accrescere la tua formazione potrà anche essere di aiuto agli altri.

Sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile da realizzare in Italia e all’estero.

Il programma “Tra storia, sicurezza ed emergenza: i Vigili del Fuoco a servizio della comunità”, promosso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, mette a disposizione 239 posti di operatore volontario, di cui 61 riservati a Giovani con Minori Opportunità, suddivisi in due progetti.

“Fuoco e memoria: i pionieri della sicurezza”, ha lo scopo di condividere ed arricchire la memoria dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’esperienza e i valori maturati nel tempo dal Corpo Nazionale. Memoria intesa non solo come ricordo, ma anche come ponte tra le generazioni, attraverso la promozione e la salvaguardia del patrimonio storico-culturale del Corpo Nazionale. Facendo emergere il ricco bagaglio di esperienze e modalità operative maturate nel corso del tempo, la memoria diviene lo strumento per conoscere e perfezionare modelli virtuosi utili ad affrontare le emergenze. Contiamo sull’aiuto di 107 giovani (27 posti saranno riservati a Giovani con Minori Opportunità) in 21 sedi:

– Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale (Roma).

– Direzioni Regionali di Campania (Napoli), Piemonte (Torino) e Sardegna (Cagliari).

– Comandi di Arezzo, Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Mantova, Messina, Milano, Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Roma, Sassari, Torino, Venezia e Verbania.

Il secondo progetto, “Oltre le fiamme: la protezione civile dei Vigili del Fuoco”, vuole contribuire ad accrescere la cultura della sicurezza dei cittadini attraverso attività di formazione e informazione. Il fine è quello di fornire un fattivo contributo a rendere le città e gli insediamenti più sicuri e sostenibili, coinvolgendo le comunità nella promozione e diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi del territorio e delle buone pratiche di autoprotezione da seguire, in caso di evento, in collaborazione con le amministrazioni dello Stato. Il progetto coinvolgerà 132 ragazze e ragazzi (34 posti saranno riservati a Giovani con Minori Opportunità) che potranno operare in 27 sedi:

– Direzione Centrale per la Formazione (Roma), Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo (Roma).

– Direzioni Regionali di Calabria (Catanzaro), Marche (Ancona), Puglia (Bari), Sicilia (Palermo), Umbria (Perugia).

– Comandi di Agrigento, Bari, Barletta, Biella, Catania, Cosenza, Cuneo, Fermo, Grosseto, Impera, Matera, Pistoia, Potenza, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino e Verbania.

I 239 giovani volontari che sceglieranno uno dei due progetti avranno modo di conoscere imparare e vivere da vicino, per un intero anno, le molteplici attività dei Vigili del Fuoco. Vogliamo trasmettere alle ragazze e ai ragazzi che saranno selezionati il nostro sistema fatto di valori e professionalità al servizio della comunità.

Inoltre, gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demerito avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 % nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del Fuoco, e questo rappresenta un’opportunità concreta per servire l’Italia.

Possono partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni di età che abbiano la cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 dell’8 aprile 2026 attraverso la piattaforma DOL (Domanda on-line) raggiungibile all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Contiamo sulla vostra voglia di fare squadra con i Vigili del Fuoco!

Le schede dei due progetti – Allegate

https://www.vigilfuoco.it/servizi-ai-cittadini/il-servizio-civile-universale-nei-vigili-del-fuoco-il-2026