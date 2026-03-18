Incendio in azienda, motore a biogas prende fuoco: operaio ustionato

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Erano da poco passato mezzogiorno di mercoledì 18 marzo quando la Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso ha ricevuto la segnalazione di un incendio scoppiato in un’azienda di Chiarano dove aveva preso fuoco un motore alimentato a biogas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza con due automezzi e un’autobotte, per un totale di otto uomini impegnati nelle operazioni. I pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio prestando soccorso a un lavoratore dell’azienda rimasto lievemente ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme. Affidato alle cure del Suem 118 l’uomo è stato portato in ambulanza in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L’intervento dei pompieri si è concluso dopo circa due ore. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono le cause all’origine del rogo.