mercoledì, Marzo 18, 2026
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Incendio nel cantiere dell’ex Turritania

Il Faro
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n incendio è scoppiato intorno alle 18 nell’ex Turritania, in porta Sant’Antonio, dove si stanno ultimando i lavori per la trasformazione del vecchio hotel abbandonato in un centro di housing sociale con 18 alloggi e diversi servizi per le famiglie.

Le fiamme sembrano essere partite dall’impianto fotovoltaico o dalla pavimentazione sulla terrazza all’ultimo piano dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118. Al momento dell’incendio il cantiere era chiuso. Non ci sono state persone ferite o intossicate.

https://www.sassaritoday.it/cronaca/incendio-cantiere-ex-turritania.html
© SassariToday

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