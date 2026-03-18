Incidente via Ardeatina: si scontrano furgone e moto, morto 43enne

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Incidente mortale a Roma questa mattina. Un uomo, Vincenzo Iodice di 43 anni, è deceduto dopo che la moto che stava guidando si è scontrata con un furgone condotto da un uomo di 63 anni. La tragedia stradale sulla via Ardeatina. Per il centauro, un militare di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, non c’è stato nulla da fare.

Lo scontro si è verificato poco prima delle 8:00 di oggi, mercoledì 18 marzo. All’altezza dell’incrocio fra la via Ardeatina e via delle Cornacchiole sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale. Sul posto i caschi bianchi hanno rilevato lo scontro fra un autocarro Opel e la moto Yamaha alla cui guida c’era il 43enne italiano che ha perso la vita.