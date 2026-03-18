Primo corso SAF basico al comando

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VIGILI DEL FUOCO

Si è svolto nelle scorse settimane la prima edizione del corso SAF (Speleo Alpino Fluviale) Basico presso il comando per 15 operatori che, per tre settimane, hanno frequentato un corso altamente specializzante per intervenire in scenari complessi quali quelli montani, speleologici o fluviali e che mira alla formazione dell’utilizzo di tecniche di progressione e soccorso su corda, creazione di ancoraggi e impiego di attrezzature specifiche.

Il corso, reso possibile dall’invio in missione dei formatori disposto dalla Direzione Regionale Sardegna, si è articolato in lezioni teoriche, manovre presso gli spazi della caserma di via Pertini e in due giornate in ambiente presso la Grotta di Sa Oche sita nella valle di Lanaitho di Oliena, dove è stato allestito un presidio medico avanzato grazie alla collaborazione del personale medico di A.R.E.U.S.

Al termine delle attività, è stata espressa soddisfazione per l’impegno e la professionalità dimostrati dai discenti, nonché per il lavoro svolto dagli istruttori.