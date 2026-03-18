Roma, fumo nella Torre Solare di Monte Mario: l’intervento dei vvf

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Intervento dei vigili del fuoco intorno a mezzogiorno alla Torre Solare dell’Osservatorio astronomico di Monte Mario, a Roma, per la presenza di fumo all’interno della cupola.

Gli accertamenti sul posto hanno ricondotto l’episodio al surriscaldamento di un motore collegato al sistema di apertura della serranda della cupola. Durante il sopralluogo nella struttura, i vigili del fuoco hanno verificato l’assenza di fiamme libere o principi di incendio. Nessuna conseguenza per persone e per la struttura.