mercoledì, Marzo 18, 2026
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SR251 Valcellina: frontale in galleria a Barcis: deceduto 50enne

Il Faro
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In un impatto frontale tra un’autovettura Mazda e un’autobetoniera, è deceduto il 50enne alla guida della vettura. Illeso il camionista.
Sono intervenuti i vigili del fuoco di Maniago e Spilimbergo che giunti sul posto assieme al personale sanitario hanno trovato l’autovettura, che aveva impattato frontalmente con il mezzo pesante, ferma nei pressi della parete laterale della galleria alcuni metri dopo il punto d’impatto con l’autista esanime all’esterno del mezzo; mentre il personale medico constatava il decesso del conducente i pompieri hanno usato cesoie e divaricatore idraulici per verificare che all’interno non vi fossero incastrate altre persone.

Appurato che l’abitacolo del veicolo era vuoto i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura con alimentazione ibrida, del mezzo pesante e di tutta l’area del sinistro.
Per tutta la durata dei soccorsi e fino alla rimozione dei mezzi incidentati la galleria è rimasta chiusa al traffico. E’ stata riaperta al traffico alle 15:30C

https://www.giornalenordest.it/sr251-valcellina-frontale-in-galleria-a-barcis-deceduto-50enne/

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