mercoledì, Marzo 18, 2026
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Terrore in Arno, col sup rischia di morire risucchiato nello scolmatore

Il Faro
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Pontedera, 18 marzo 2026 – Quella che doveva essere una mattinata di sport sulle acque dell’ Arno si è trasformata in un incubo a pochi metri dalle paratie dello scolmatore, nel territorio comunale di Pontedera.

Intorno alle 11.30 di mercoledì 18 marzo, un uomo impegnato in un’uscita con la sua tavola da Sup  (Stand Up Paddle) è stato tradito dalla corrente e trascinato nel cosiddetto ‘rullo’, un pericoloso vortice di ritorno che si forma immediatamente a valle dello sbarramento cementizio. La dinamica. Il meccanismo idraulico della zona non ha lasciato scampo allo sportivo: una volta superato il salto d’acqua, la forza del riflusso lo ha tenuto intrappolato, impedendogli di guadagnare la riva

https://www.zazoom.it/2026-03-18/terrore-in-arno-col-sup-rischia-di-morire-risucchiato-nello-scolmatore/18855612

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