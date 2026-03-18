mercoledì, Marzo 18, 2026
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Vampe di San Giuseppe: l’assalto notturno al quartiere Zisa

Il Faro
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Durante la passata notte, nel quartiere Zisa di Palermo, un gruppo di giovani incappucciati ha tentato di dare fuoco a una catasta di legna in via Guglielmo il Buono. I vandali hanno, inoltre, ostacolato il transito della strada con dei cassonetti. Il fine era quello di intralciare i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti nel tentativo di spegnere le fiamme e rimuovere il legname presente in strada.

A causa di ciò sono dovuti intervenire i poliziotti antisommossa, con l’obiettivo di impedire ai giovani di continuare con le loro attività. Quest’ultimi, raccontano alcuni testimoni, hanno dunque iniziato a lanciare pietre nel tentativo di ostacolare i vigili, non risparmiando i finestrini di auto che sono andati in frantumi.

https://newsicilia.it/palermo/cronaca/festa-di-san-giuseppe-le-vampe-accese-a-palermo-e-i-soccorsi-della-polizia-ai-pompieri/1072052

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