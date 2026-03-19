Caporalato: indagato Andrea Dini, cognato del Governatore Fontana. Operai sfruttati 14 ore al giorno
Andrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della ’Dama Spa’, società di produzione di maglieria e vestiario, è indagato dalla Procura di Milano nell’ambito di una indagine per caporalato. Disposto il controllo giudiziario della stessa Dama e di “Aspesi”, noto marchio della moda.
L’accusa nei confronti dell’azienda da 107 milioni di ricavi l’anno, 5,6 milioni di utili e 309 dipendenti di cui 130 operai, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, è di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di bisogno” impiegata 7 giorni 7 dalle 8 del mattino alle 22 della sera nella produzione dei capi nella produzione di capi Paul&Shark, marchio la cui attività produttiva si svolge principalmente nella sede di Varese.
Le collezioni sono distribuite in tutto il mondo nelle “località più esclusive” dello shopping e attraverso il sito dell’azienda.
La misura, che dovrà essere vagliata da un gip entro dieci giorni, è stata eseguita oggi, martedì 17 marzo dalla guardia di finanza.
Caporalato, indagato Andrea Dini (cognato di Fontana): “Operai sfruttati 14 ore al giorno”| TG LA 7