giovedì, Marzo 19, 2026
Ultimo:
cronaca

Caporalato: indagato Andrea Dini, cognato del Governatore Fontana. Operai sfruttati 14 ore al giorno

Il Faro
Spread the love

Andrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della ’Dama Spa’, società di produzione di maglieria e vestiario, è indagato dalla Procura di Milano nell’ambito di una indagine per caporalatoDisposto il controllo giudiziario della stessa Dama e di “Aspesi”, noto marchio della moda.

L’accusa nei confronti dell’azienda da 107 milioni di ricavi l’anno, 5,6 milioni di utili e 309 dipendenti di cui 130 operai, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, è di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di bisogno” impiegata 7 giorni 7 dalle 8 del mattino alle 22 della sera nella produzione dei capi nella produzione di capi Paul&Shark, marchio la cui attività produttiva si svolge principalmente nella sede di Varese.

Le collezioni sono distribuite in tutto il mondo nelle “località più esclusive” dello shopping e attraverso il sito dell’azienda.

La misura, che dovrà essere vagliata da un gip entro dieci giorni, è stata eseguita oggi, martedì 17 marzo dalla guardia di finanza.

Caporalato, indagato Andrea Dini (cognato di Fontana): “Operai sfruttati 14 ore al giorno”| TG LA 7

Potrebbe anche interessarti

Caso Renee Good, migliaia di persone in marcia contro l’Ice a Minneapolis

Il Faro

La morte di Prigozhin, i dubbi sull’incidente aereo. Putin: “L’inchiesta sarà esaustiva”

Il Faro

VIDEO – Crolla palazzo a Casoria, paura alle porte di Napoli: nessuna vittima

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *