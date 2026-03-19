Caporalato: indagato Andrea Dini, cognato del Governatore Fontana. Operai sfruttati 14 ore al giorno

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Andrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della ’Dama Spa’, società di produzione di maglieria e vestiario, è indagato dalla Procura di Milano nell’ambito di una indagine per caporalato. Disposto il controllo giudiziario della stessa Dama e di “Aspesi”, noto marchio della moda.

L’accusa nei confronti dell’azienda da 107 milioni di ricavi l’anno, 5,6 milioni di utili e 309 dipendenti di cui 130 operai, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, è di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di bisogno” impiegata 7 giorni 7 dalle 8 del mattino alle 22 della sera nella produzione dei capi nella produzione di capi Paul&Shark, marchio la cui attività produttiva si svolge principalmente nella sede di Varese.

Le collezioni sono distribuite in tutto il mondo nelle “località più esclusive” dello shopping e attraverso il sito dell’azienda.

La misura, che dovrà essere vagliata da un gip entro dieci giorni, è stata eseguita oggi, martedì 17 marzo dalla guardia di finanza.

Caporalato, indagato Andrea Dini (cognato di Fontana): “Operai sfruttati 14 ore al giorno”| TG LA 7