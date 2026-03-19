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La chiesa parrocchiale dell’abitato di Absam, in Tirolo, ha avuto giustizia. I due bambini di sette e dieci anni, passati alle cronache della scorsa domenica per averla vandalizzata, sono stati acciuffati e il caso è stato risolto.

Rifacendosi alle informazioni divulgate dai media locali, la storia inizia quando all’interno dell’edificio religioso è iniziata la conta degli episodi di danneggiamento.

I due giovinetti si sono dilettati all’aver dato fuoco a un vaso di fiori sintetici. Non paghi, hanno fatto la stessa cosa con varie pagine di libri di canti liturgici, per poi passare ad alcune immaginette religiose. Ma non è tutto, perché hanno pure svuotato flaconi di disinfettante e il contenuto di un’acquasantiera, versandolo sul pavimento.

Pensando di rimanere impuniti, lunedì i due bambini hanno dato alle fiamme un cestino dei rifiuti all’interno di una scuola di Absam. Quest’ultimo fatto ha spinto gli investigatori a dare la svolta alle indagini, portando i due minori ad ammettere le proprie colpe in fase di “interrogatorio”.

Attualmente, il caso è affidato alle autorità competenti, che dovranno valutare le misure da adottare vista la giovanissima e “tenera” età dei responsabili.

https://www.lavocedibolzano.it/chiesa-vandalizzata-in-tirolo-i-responsabili-sono-due-bambini