giovedì, Marzo 19, 2026
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Nuovo terremoto registrato dai sismografi: tutti i dettagli dell’evento

Il Faro
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Una scossa di terremoto è stata registrata oggi al largo della costa sudorientale della Calabria, nei pressi di Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati ufficiali dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma ha raggiunto una magnitudo ML 3.0 ed è stato rilevato alle ore 13:23 di ieri, a una profondità di 61 chilometri.

Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. L’evento rientra nell’intensa attività sismica che caratterizza l’area dello Ionio meridionale, una delle zone geologicamente più complesse del Mediterraneo

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