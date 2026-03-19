Roma, albero crolla a Talenti: un’auto distrutta, danneggiati palazzi

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Momenti di paura martedì 17 marzo in via Carlo Dossi, a Talenti: un enorme albero è crollato nelle prime ore del pomeriggio e ha distrutto diverse vetture e la parte esterna di diversi palazzi. L’incidente ha danneggiato totalmente un’auto bianca parcheggiata nelle vicinanze dell’albero. Non ci sono feriti e, fortunatamente nel momento del crollo nessun passante transitava lungo la via. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano.

La strada è stata chiusa al traffico. Si tratta del secondo incidente a ventiquattro ore di distanza da un altro fusto crollato sopra l’edificio del Liceo Orazio, in via Carlo Spegazzini, a Pietralata. In questa circostanza, l’albero ha sfondato le tapparelle ed è finito dentro un’aula del plesso. Il cedimento è avvenuto a poche ore dal suono della campanella e gli studenti non avevano dunque fatto il loro ingresso nella struttura.

EGGO.IT