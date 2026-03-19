Scoperta nel Veronese fabbrica clandestina con 17 tonnellate di sigarette illegali, 13 denunciati

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Una vera e propria fabbrica clandestina di sigarette è stata scoperta dalla Guardia di finanza nel Veronese, a Castagnaro: l’operazione è stata con dotta dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo, su delega della Procura Europea, con il coinvolgimento anche delle Fiamme Gialle di Verona e di Padova.

Le attività di perquisizione, che hanno visto il dispiegamento di oltre 70 finanzieri, hanno consentito di sottoporre a sequestro, tra le altre cose, 17 tonnellate di sigarette pronte per essere commercializzate, 8 tonnellate di tabacco triturato e una fabbrica di sigarette di vaste dimensioni, dotata di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di processi di produzione su larga scala, all’interno di un polo logistico che si trova a Castagnaro.

Un impianto da 2 milioni di euro.

https://www.veronaoggi.it/cronaca/scoperta-veronese-castagnaro-fabbrica-clandestina-sigarette-contrabbando-19-marzo-2026