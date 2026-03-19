Torino, cane cade dal terzo piano e la padrona si lancia da due metri: donna soccorsa, animale sopravvissuto

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ttimi di tensione oggi, 19 marzo, in via Principe Tommaso, a Torino. Un cane di piccola taglia, intorno alle 16,30, è caduto dal terzo piano del palazzo al civico 6. Per fortuna, l’animale è sopravvissuto, nonostante alcune ferite alle zampe. Nel tentativo di soccorrerlo, però, si è fatta male anche la sua padrona, 56enne.

Sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, la polizia e i vigili del fuoco. Insieme, hanno soccorso la donna che si è lanciata da circa due metri di altezza per raggiungere l’animale. Scesa in cortile poco lucida, infatti, l’ha trovato nel cinema sotto casa, a cui ha cercato di accedere saltando e rompendo una finestra.

La signora non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.