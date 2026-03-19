VIDEO -Un raid aereo pakistano uccide almeno 100 persone in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti a Kabul.

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Secondo quanto riferito alla BBC da fonti di un laboratorio forense, oltre 100 persone sono rimaste uccise in un raid aereo pakistano contro un centro di cura per tossicodipendenti nella capitale afgana.

Alcuni dei corpi erano sfigurati al punto da essere irriconoscibili, secondo fonti del dipartimento di medicina legale di Kabul. I funzionari talebani hanno fornito cifre molto più alte in merito alle vittime. Le Nazioni Unite hanno chiesto un’indagine rapida.

Il Pakistan ha negato di aver colpito deliberatamente la struttura, affermando di aver “mirato con precisione a installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo”.

Il conflitto transfrontaliero è riesploso il mese scorso, con il Pakistan che ha accusato l’Afghanistan di dare rifugio a militanti che hanno attaccato il suo territorio, accusa che Kabul ha respinto.

La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) ha condannato l’attacco, affermando che era stato condotto dalle forze pakistane contro l’ospedale per la cura delle dipendenze di Omid.

“L’UNAMA ribadisce il suo appello alla de-escalation e a un cessate il fuoco immediato, e chiede alle parti di rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale per garantire la protezione dei civili”, si legge in una dichiarazione.

Secondo i responsabili della struttura, circa 2.000 persone erano in cura presso il centro di riabilitazione e si teme che il numero dei feriti possa raggiungere le centinaia.

Il portavoce del ministero della Salute afghano, Sharafat Zaman Amarkhail, ha dichiarato alla BBC che non vi erano installazioni militari nelle vicinanze del centro di riabilitazione.

https://www.bbc.com/news/articles/c4g8n7e0l40o