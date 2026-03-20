Bari, fuoco nel Cpr di viale Europa: materassi dati alle fiamme, nessun ferito

Spread the love

Un allarme incendio ha mobilitato questa mattina i Vigili del Fuoco nel centro di permanenza per il rimpatrio di viale Europa. Intorno alle 11.30, una segnalazione ha avvertito dei fumi provenienti dai moduli abitativi del CPR, dove alcuni materassi avevano preso fuoco.

All’arrivo della squadra dei pompieri, le fiamme erano ormai state spente dal personale di vigilanza del centro, mentre sul posto rimaneva solo una densa coltre di fumo. I Vigili del Fuoco hanno quindi proceduto alle consuete operazioni di messa in sicurezza, verificando che l’area fosse completamente sicura e priva di ulteriori rischi.

Fortunatamente non si registrano danni a persone e l’incendio, circoscritto rapidamente, non ha provocato conseguenze significative agli edifici o agli ospiti del centro. ‘Giunta una squadra di vigili del fuoco sul posto trovava solo tanto fumo, dato che le fiamme erano state estinte già dal personale di vigilanza, si procedeva per tanto solo alle ordinarie operazioni di messa in sicurezza’, hanno riferito i Vigili del Fuoco di Bari, sottolineando l’efficacia dell’intervento tempestivo del personale interno.

https://www.borderline24.com/2026/03/20/bari-materassi-in-fiamme-al-cpr-di-viale-europa-intervengono-i-vigili-del-fuoco