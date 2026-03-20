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Intervento delicato e altamente tecnico quello effettuato nella tarda mattinata di ieri dai Vigili del Fuoco nel territorio comunale di Galeata, dove una persona è precipitata nel fiume dopo una caduta da un ponte.

L’allarme è scattato poco dopo le 12.30, mobilitando le squadre del comando di Forlì con il supporto dei nuclei specializzati Speleo-Alpino-Fluviale (SAF) e dei soccorritori fluviali. Le operazioni si sono rivelate subito complesse a causa della morfologia dell’area, particolarmente impervia e difficile da raggiungere.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere l’infortunato, prestando le prime cure direttamente sul posto. Per superare l’ostacolo rappresentato dal corso d’acqua, è stato necessario utilizzare un gommone e realizzare una teleferica di trasporto: un sistema di corde che ha consentito non solo il passaggio in sicurezza dei Vigili del Fuoco, ma anche il trasferimento del personale sanitario del 118 sulla riva opposta.

Una volta stabilizzata, la persona è stata preparata per il recupero tramite elisoccorso, che ha permesso il trasferimento rapido verso una struttura ospedaliera.

https://www.romagnanotizie.net/2026/03/20/galeata-cade-dal-ponte-nel-fiume-soccorso-complesso-di-vigili-del-fuoco-e-saf/145640