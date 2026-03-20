Palermo, rinvenuti due cadaveri in spiaggia all’Arenella

Spread the love

Due cadaveri sono stati rinvenuti sugli scogli della spiaggia dell’Arenella a Palermo. I corpi erano in stato avanzato di decomposizione: il decesso sarebbe avvenuto almeno dieci giorni fa.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, una motovedetta della capitaneria di porto e gli agenti di polizia. I due corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco ed è in corso l’ispezione cadaverica da parte del medico legale. Uno dei due cadaveri dovrebbe essere di un uomo, ma maggiori dettagli si sapranno dopo il primo accertamento esterno. Non si esclude che possa essere necessaria l’autopsia. A coordinare le operazioni è la Polizia di Stato.

https://qds.it/palermo-rinvenuti-due-cadaveri-spiaggia-arenella/