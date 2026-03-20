venerdì, Marzo 20, 2026
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VIDEO – Incendio sulla Litoranea: strage di animali – fiamme a ridosso della macchia mediterranea

Il Faro
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Inferno di fuoco lungo la Via Litoranea, dove un incendio di vaste proporzioni ha devastato l’area esterna di una casa privata. Il rogo è divampato improvvisamente all’interno dell’orto di pertinenza della villa, alimentato forse dalla presenza di materiale combustibile. Nonostante la presenza dei proprietari all’interno delle mura domestiche, la rapidità con cui il fronte del fuoco si è propagato ha impedito un intervento immediato: gli occupanti, infatti, si sono accorti del disastro quando le fiamme avevano ormai preso il sopravvento, provocando la morte degli animali da cortile

https://canaledieci.it/2026/03/19/incendio-sulla-litoranea-strage-di-animali-nella-casa-in-fiamme-a-ridosso-della-macchia-mediterranea-video/

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