VIDEO – Un bombardamento iraniano prende di mira le raffinerie israeliane di Haifa, provocando un incendio

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Missili balistici iraniani hanno colpito raffinerie di petrolio e diversi siti nella città di Haifa, nel nord di Israele, provocando incendi e interruzioni di corrente nei sobborghi adiacenti di Krayot, in quello che i media israeliani hanno descritto come il nono lancio di missili iraniani della giornata.

I paramedici sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di un impatto nella periferia di Krayot, ad Haifa, dopo l’attacco, sebbene non fosse immediatamente chiaro se le segnalazioni si riferissero a un missile che aveva colpito direttamente l’area o a frammenti caduti a seguito di un’intercettazione.

Il canale televisivo israeliano Channel 12 ha riferito che l’ultimo bombardamento ha preso di mira specificamente le raffinerie di petrolio nella città portuale settentrionale, mentre il quotidiano Yedioth Ahronoth ha confermato che munizioni a grappolo hanno colpito diversi siti nell’area di Haifa. L’emittente pubblica israeliana ha segnalato incendi in città e interruzioni di corrente che si sono propagate nel distretto di Krayot in seguito al bombardamento.Non si sono registrati feriti nel nono lancio di missili iraniani della giornata, sebbene siano stati avvistati impatti e frammenti in caduta nell’area di Haifa.

https://www.turkiyetoday.com/region/iranian-barrage-targets-israels-haifa-refineries-leaves-krayot-suburbs-in-darkness-3216549?s=1