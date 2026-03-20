VIDEO – Un incendio in una fabbrica di componenti per auto a Daejeon, in Corea del Sud, ha causato almeno 50 feriti – 35 gravi

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Venerdì è scoppiato un incendio in uno stabilimento di componenti per auto nella città di Daejeon, nella Corea del Sud centrale, provocando il ferimento di almeno 50 persone, di cui 35 in modo grave, secondo quanto riferito dalle autorità.

L’incendio è stato segnalato intorno alle 13:17 ora locale, spingendo l’Agenzia nazionale antincendio a emettere un ordine di mobilitazione antincendio a livello nazionale, una misura adottata quando l’entità di un incendio supera la capacità di intervento antincendio delle autorità locali.

Non è stato immediatamente chiaro quanti lavoratori si trovassero ancora all’interno della struttura al momento dell’incendio. L’agenzia ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Le cause dell’incendio non sono state immediatamente accertate.

https://www.turkiyetoday.com/world/fire-at-south-koreas-daejeon-auto-parts-factory-injures-at-least-50-3216569?s=1