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VIDEOE – Addestramento a Bobbio: 100 operatori impegnati in sceenari fluviali sul Trebbia

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Bobbio (PC) Venerdì 20/03/2026 – Si è concluso oggi a Bobbio, in provincia di Piacenza, l’addestramento organizzato dalla direzione regionale Vigili del fuoco Emilia Romagna. L’attività ha visto la partecipazione complessiva di 100 unità, suddivise in 25 operatori al giorno tra personale SFA (Soccorritore Fluviale Alluvionale) e coordinatori.

Le operazioni si sono concentrate lungo il torrente Trebbia. Qui sono state effettuate manovre di nuoto in corrente, recupero di infortunati e collegamenti tra le sponde. Il programma ha previsto inoltre l’impiego di gommoni da rafting per una discesa fluviale di circa 3 chilometri, finalizzata al consolidamento delle capacità di manovra in acque mosse.

All’addestramento ha partecipato anche il nucleo SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto), che ha sperimentato l’utilizzo di droni dotati di sistemi di sgancio a supporto delle operazioni di soccorso in ambiente acquatico, testando la sinergia operativa tra i diversi nuclei del Corpo nazionale

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