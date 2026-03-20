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Paura nel pomeriggio in vico dei Conciatori, dove un violento boato ha preceduto il crollo del solaio di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le verifiche tecniche e la valutazione delle condizioni statiche dell’edificio.

Crollo del solaio in vico dei Conciatori: l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito, il cedimento è avvenuto in modo improvviso all’interno di un alloggio situato al terzo piano. L’episodio ha comportato l’attivazione delle procedure di emergenza e l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, impegnate nei sopralluoghi e nei rilievi necessari per definire l’entità del danno e le condizioni generali della struttura.

Secondo quanto ricostruito, il cedimento è avvenuto in modo improvviso all’interno di un alloggio situato al terzo piano. L’episodio ha comportato l’attivazione delle procedure di emergenza e l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, impegnate nei sopralluoghi e nei rilievi necessari per definire l’entità del danno e le condizioni generali della struttura. Non risultano feriti.

https://tvzap.it/social/italia-violento-boato-crolla-palazzina-18-famiglie-dentro-intervenuti-i-vigili-del-fuoco/