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Un violento incendio divampato nella notte tra il 19 e il 20 marzo a Carisolo, in piazza Cavour. Il rogo ha distrutto il sottotetto e la copertura di un’abitazione. Avveniva a poche ore di distanza dall’incendio che ha spaventato i cittadini di Tione.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 3 del mattino, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente nella parte superiore dell’edificio, rendendo immediatamente necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono accorsi circa una cinquantina di vigili del fuoco appartenenti ai corpi giudicariesi.

I Vigili del Fuoco di Carisolo coordinati dal comandante Athos Todeschini con il supporto dei colleghi di Pinzolo con l’autopompa, Tione con l’autoscala e Madonna di Campiglio, successivamente raggiunti dai permanenti provenienti da Trento.

L’opera di spegnimento è proseguita per diverse ore, fino alla completa messa in sicurezza dell’area. I volontari hanno poi effettuato le operazioni di smassamento e bonifica, con l’uso anche del braccio meccanico dell’Unione Distrettuale delle Giudicarie, e monitorato attentamente la struttura per scongiurare la presenza di eventuali focolai residui. Le operazioni si sono concluse attorno alle 8 di mattina.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma tre famiglie sono state evacuate. Ingenti i danni all’abitazione, nel pomeriggio di oggi è in programma la posa dei teli sul tetto.

https://www.campanedipinzolo.it/cronaca-locale/violento-incendio-nella-notte-a-carisolo/