Va a fuoco un monopattino nel centro di accoglienza, evacuati in 200

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Un monopattino in fiamme, il fumo che si sprigiona fino ai locali e l’evacuazione. Sono stati circa 200 gli ospiti – insieme al personale – usciti all’alba di lunedì 23 marzo, in seguito a un piccolo incendio, in un centro di accoglienza notturno in via Fantoli, a Milano.

L’allarme e la richiesta di intervento sono scattati intorno alle 6 quando un monopattino elettrico è stato avvolto dalle fiamme: il mezo era posizionato in un gabbiotto all’esterno della struttura dove ha sede Ors (Organisation for Refugees Services). Il fumo seguito all’incendio avrebbe invaso i locali. Dal comando dei vigili del fuoco di Milano sono stati inviati alcuni mezzi di emergenza: all’arrivo dei pompieri le fiamme erano già state estinte e gli ospiti usciti da soli dalla struttura dove poi sono potuti rientrare. Si tratta di circa 200 persone uscite dai locali.

Non ci sono stati, stando a quanto ricostruito, feriti o intossicati e nessuno ha avuto necessità di assistenza sanitaria o trasferimento in pronto soccorso.

L’incendio, diversamente da quanto inizialmente indicato, non ha coinvolto i locali del progetto fondazione Arca il cui centro si trova poco distante.