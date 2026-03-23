lunedì, Marzo 23, 2026
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Cade dentro al silos, uno spaventoso volo di 8 metri: lavoratore estratto e portato in gravi condizioni all’ospedale

Il Faro
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Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, con un lavoratore trasportato d’urgenza in ospedale. Tutto è avvenuto stamattina, poco dopo le 9.30, all’interno dello stabilimento Fruttagel di Alfonsine.

Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato all’incidente, da parte della Medicina del Lavoro e dei Carabinieri di Alfonsine. Dalle prime informazioni, pare che a farne le spese sia stato un 50enne italiano, titolare di una ditta esterna di manutenzione. Il lavoratore, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto all’interno di un silos, contenente materiale vegetale, da un’altezza di circa 7-8 metri.

La chiamata ai soccorsi è subito partita dai colleghi. Sul posto sono giunti il 118 con ambulanza ed elicottero e i Vigli del Fuoco di Ravenna. L’uomo sarebbe rimasto sempre cosciente. Ardue le operazioni di salvataggio, con il ferito che è stato estratto dal silos dopo due ore di lavoro, poi affidato ai sanitari che lo hanno trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero in gravi condizioni.

https://www.ravennatoday.it/cronaca/infortunio-lavoro-caduta-silos-fruttagel-alfonsine-oggi.html
© RavennaToday

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