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L’Associazione Vigili del Fuoco Como APS, insieme al Moto Club Vigili del Fuoco Como, sarà presente in Piazza Duomo a Como nelle giornate del 27, 28 e 29 marzo, dalle ore 10 alle 18.

Durante le giornate di venerdì 27 e sabato 28 sarà possibile sostenere l’associazione acquistando le colombe solidali dei Vigili del Fuoco, iniziativa finalizzata al supporto delle attività sociali e solidali sul territorio

Domenica 29, oltre all’esposizione di moto, sarà presente anche un vero mezzo dei Vigili del Fuoco: i visitatori, grandi e piccoli, potranno vederlo da vicino, salire a bordo e scattare una foto ricordo.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro con la cittadinanza per far conoscere da vicino le attività dell’associazione e del moto club, tra solidarietà, passione e spirito di servizio. Un evento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per famiglie, appassionati e curiosi, con l’obiettivo di unire la comunità e sostenere concretamente i Vigili del Fuoco.

https://www.ciaocomo.it/2026/03/23/colombe-solidali-moto-e-camion-dei-vigili-del-fuoco-in-piazza-duomo/328530