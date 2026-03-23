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Una domenica sera tranquilla, al pari di molte altre in città a Bolzano. Almeno fino alle 21:25, orario in cui i Vigili del fuoco del Corpo permanente della città sono stati chiamati in intervento a causa di un’esplosione all’incrocio tra viale Druso e via Resia.

Arrivati sul posto in poco tempo, i pompieri raccontano che le fiamme avevano già completamente avvolto un chiosco al punto da mostrare una certa intensità nel propagarsi e generare attimi di terrore fra tutte quelle persone che, in quel momento, si trovavano in zona.

La squadra si è dunque messa subito al lavoro per spegnere l’incendio, riuscendo a domarlo nel giro di poco e quindi evitare, anche in questo caso, conseguenze più gravi, proteggendo cioè una cabina elettrica adiacente e mettendo in sicurezza alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze, limitando i danni causati dal calore.

https://lavocedeltrentino.it/dalle-valli/esplosione-e-incendio-nella-notte-distrutto-un-chiosco-nessun-ferito-limitati-altri-danni/