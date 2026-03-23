Incendio all’ex Alta di Bagnoregio, il sindaco Profili: “Tenete le finestre chiuse”

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Bagnoregio – Incendio allo stabilimento ex Alta. Il sindaco Luca Profili invita a tenere le finestre chiuse.

Le fiamme sono divampate poco fa, attorno a mezzogiorno nella struttura che si trova sulla Umbro Casentinese a Bagnoregio. A incendiarsi, uno dei capannoni e sembrerebbe, anche il tetto della struttura stessa. La fabbrica è da tempo dismessa

Il sindaco Profili invita alla prudenza: “È divampato un incendio presso lo stabilimento ex Alta Altene – spiega Luca Profili – non essendo ancora noto il tipo di materiale coinvolto nella combustione, si raccomanda a tutti i residenti nelle vicinanze di tenere le finestre chiuse. I vigili del fuoco sono in arrivo sul posto”.

Il fumo denso sprigionato dalle fiamme è visibile a distanza, fino a Montefiascone e comunque da chilometri di distanza.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco con anche due autobotti, la polizia locale, 118, carabinieri e carabinieri forestali.

https://www.tusciaweb.eu/2026/03/incendio-allex-alta-bagnoregio-sindaco-profili-tenete-le-finestre-chiuse/#gsc.tab=0