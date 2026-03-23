lunedì, Marzo 23, 2026
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Incidente frontale tra due auto: feriti i conducenti delle vetture. Traffico in tilt

Il Faro
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PADOVA – Incidente frontale tra due auto: è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 marzo, in via Grassi. I conducenti dei due veicoli sono rimasti feriti, seppur lievemente, nell’impatto.

I soccorsi sono subito intervenuti sul posto e due ambulanze del Suem 118 hanno prestato le prime cure necessarie ai feriti. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le due auto. La polizia municipale si è invece occupata dei rilievi del caso e della gestione della viabilità. Pesanti ripercussioni nel traffico tra la Stanga ed il cavalcavia del Plebiscito.

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