Malore in casa per due coniugi ultranovantenni, salvati dai soccorritori ai Colli

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ue anziani coniugi, di 97 e 90 anni, sono stati soccorsi nella loro abitazione nella zona dei Colli: erano stati colpiti entrambi da un malore.

A far scattare l’intervento, nella mattinata di lunedì 23 marzo, in una casa di via Tosto, sono stati alcuni vicini e conoscenti, preoccupati perché non avevano più loro notizie da giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante, i vigili del fuoco e le ambulanze.

Per consentire l’accesso all’interno dell’abitazione, i vigili del fuoco hanno aperto una finestra, permettendo così ai poliziotti di entrare e aprire la porta ai soccorritori. I due anziani erano entrambi accasciati a terra.