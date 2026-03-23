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Schianto in via Nardi: quattro auto coinvolte, ferito un automobilista nell’auto accartocciata

Il Faro
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Pauroso incidente questa mattina, lunedì 23 marzo, a Romano d’Ezzelino, pochi minuti prima delle 7.25. Lo schianto è avvenuto in via Nardi (all’altezza della falegnameria Arbor), lungo la strada provinciale 57 e ha coinvolto quattro auto: due in transito e due in sosta. Una persona è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Romano d’Ezzelino, in via Nardi, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto in transito e 2 in sosta. Arrivati dal distaccamento di Bassano del Grappa con un’autopompa e cinque operatori, hanno lavorato per estrarre l’automobilista da una piccola utilitaria accartocciata. L’altra auto coinvolta è finita cappottata in mezzo alla carreggiata.

https://www.ecovicentino.it/bassano-del-grappa/romano-dezzelino/schianto-in-via-nardi-quattro-auto-coinvolte-ferito-un-automobilista-nellauto-accartocciata/

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