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Un corpo senza vita è stato individuato nel fiume Stura, a Torino, all’altezza di piazza Sofia e del ponte Amedeo VIII. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi e con il supporto di un elicottero per facilitare le manovre lungo il corso d’acqua.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento nel giro di pochi minuti, mobilitando anche le forze dell’ordine. Sul posto sono presenti i carabinieri della stazione Regio Parco, che stanno seguendo gli accertamenti per chiarire l’identità della persona e ricostruire le circostanze del ritrovamento.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla vittima né sulle cause del decesso. L’area è stata delimitata per consentire le operazioni in sicurezza, mentre l’attenzione resta concentrata sulle attività di recupero, rese complesse dalle condizioni del fiume. Non è escluso che nelle prossime ore possano emergere elementi utili a fare luce sull’accaduto.

https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/685358/torino-cadavere-nel-fiume-stura-in-corso-il-recupero-tra-ponte-amedeo-viii-e-piazza-sofia.html