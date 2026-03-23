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VIDEO – Sei morti nello schianto di un elicottero in Qatar, continuano le ricerche dell’equipaggio

Il Faro
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Doha, 22 marzo (SANA) Il Ministero dell’Interno del Qatar ha dichiarato domenica che sei persone sono morte nello schianto di un elicottero militare nelle acque territoriali del Paese.

Il ministero ha dichiarato in un comunicato stampa diffuso il giorno X che le squadre di ricerca e soccorso hanno recuperato sei delle sette persone a bordo, tutte decedute. Le squadre continuano le intense operazioni per localizzare il membro dell’equipaggio disperso.

Domenica scorsa, il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che l’elicottero, appartenente alle forze armate, ha subito un guasto tecnico durante una missione di routine, precipitando.

L’incidente si verifica in un contesto di crescenti tensioni regionali, con diversi paesi del Golfo che, a partire dal 28 febbraio, hanno segnalato attacchi missilistici e con droni provenienti dall’Iran, causando vittime e danni alle infrastrutture.

https://sana.sy/en/international/2304735

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