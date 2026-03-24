martedì, Marzo 24, 2026
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Vigili del fuoco

Appartamento prende fuoco in via D’Annunzio

Il Faro
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CARINARO (f.b.) – Pochissimi minuti fa un appartamento situato al piano terra di un edificio in via D’Annunzio è stato interessato da un incendio dalle circostanze ancora misteriose.

Secondo le prime informazioni, all’interno dell’abitazione vive un’anziana persona, che è riuscita a mettersi in salvo grazie all’intervento immediato dei vicini, i quali hanno prontamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati in questo momento nelle operazioni di spegnimento, e un’ambulanza per verificare le condizioni dell’anziano.

https://casertace.net/ultimora-le-foto-appartamento-prende-fuoco-in-via-dannunzio/

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