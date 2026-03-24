Appartamento prende fuoco in via D’Annunzio
CARINARO (f.b.) – Pochissimi minuti fa un appartamento situato al piano terra di un edificio in via D’Annunzio è stato interessato da un incendio dalle circostanze ancora misteriose.
Secondo le prime informazioni, all’interno dell’abitazione vive un’anziana persona, che è riuscita a mettersi in salvo grazie all’intervento immediato dei vicini, i quali hanno prontamente allertato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati in questo momento nelle operazioni di spegnimento, e un’ambulanza per verificare le condizioni dell’anziano.
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