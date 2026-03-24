Atterraggio di emergenza di un ultraleggero su un isolotto sul Brenta a Fontaniva
Nel primo pomeriggio di martedì 24 marzo 2026, un velivolo ultraleggero ha dovuto eseguire un atterraggio di emergenza su un isolotto del fiume Brenta a Fontaniva.
Come riferito dalla nota stampa diffusa dai Vigili del fuoco di Padova tramite il loro canale ufficiale, i pompieri sono intervenuti sul posto intorno alle 13,30 in località Riva del Brenta.
Con il supporto dei soccorritori fluviali, le squadre dei Vigili del fuoco hanno prestato assistenza al pilota, unico occupante a bordo, rimasto fortunatamente illeso.
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