martedì, Marzo 24, 2026
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Vigili del fuoco

Grosso incendio sul monte Moneta: minacciate abitazioni e la storica villa Cavallini

Il Faro
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Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio sul monte Moneta, a Camaiore (Lucca), mettendo in pericolo la storica villa Cavallini – oggi azienda agricola e bed & breakfast – e alcune abitazioni vicine. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente.

Sul posto operano vigili del fuoco, volontari della Croce Verde e altre associazioni di protezione civile, mentre un elicottero del servizio antincendio boschivo regionale supporta le operazioni dall’alto. Presenti anche gli agenti della polizia locale. Ancora ignote le cause dell’incendio, mentre proseguono le attività per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

 https://www.gonews.it/2026/03/24/incendio-camaiore-monte-moneta/

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