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Notaresco. I vigili del fuoco di Roseto nel pomeriggio di oggi, 24 marzo, sono intervenuti a Guardia Vomano di Notaresco per l’incendio per una rimessa di materiali e attrezzature edili.

L’incendio, che ha coinvolto alcuni attrezzi da cantiere e, parzialmente, uno scooter e l’impianto elettrico del locale, ha danneggiato una porzione del solaio. Il comando di Teramo ha inviato sul posto un’autobotte per il rifornimento idrico dei mezzi operativi impegnati nell’attività di spegnimento e il furgone con le bombole di riserva degli autorespiratori.

https://www.cityrumorsabruzzo.it/teramo/incendio-a-notaresco-fiamme-in-una-rimessa-di-materiali-edili-nella-zona-diu-guardia-vomano.html