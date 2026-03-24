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Proseguono gli accertamenti sull’incendio divampato attorno alle 3 di questa mattina nell’impianto di smaltimento rifiuti Specchia Services, alle Pianazze, al confine tra i comuni della Spezia e Arcola.

Le fiamme sarebbero partite da una batteria per auto, ma solo l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e le indagini dei Vigili del fuoco daranno maggiori certezze sull’accaduto. La dinamica è ancora in fase di accertamento, anche se non sarebbe esclusa la causa accidentale. Sui fatti hanno operato anche la Polizia locale e i Carabinieri.

https://www.cittadellaspezia.com/2026/03/24/incendio-impianto-rifiuti-indagini-in-corso-possibili-cause-accidentali-646472