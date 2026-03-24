martedì, Marzo 24, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio impianto rifiuti: indagini in corso, possibili cause accidentali

Il Faro
Spread the love

Proseguono gli accertamenti sull’incendio divampato attorno alle 3 di questa mattina nell’impianto di smaltimento rifiuti Specchia Services, alle Pianazze, al confine tra i comuni della Spezia e Arcola.

Le fiamme sarebbero partite da una batteria per auto, ma solo l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e le indagini dei Vigili del fuoco daranno maggiori certezze sull’accaduto. La dinamica è ancora in fase di accertamento, anche se non sarebbe esclusa la causa accidentale. Sui fatti hanno operato anche la Polizia locale e i Carabinieri.

https://www.cittadellaspezia.com/2026/03/24/incendio-impianto-rifiuti-indagini-in-corso-possibili-cause-accidentali-646472

Potrebbe anche interessarti

Una Fiat Punto per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale

Il Faro

Benemerenze del Dipartimento di Protezione Civile. Personale appartenente al C.N.VV.F..

Il Faro

Concorso pubblico, per esami, a 4 posti qualifica vice direttore tecnico-scientifico, ambito psicologia, del CNVVF

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *