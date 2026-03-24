Nuova caserma dei vigili del fuoco a Cantù: gara aggiudicata, lavori al via nel 2027

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Passo concreto verso la nuova caserma dei vigili del fuoco a Cantù. È stata infatti aggiudicata la gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, primo step operativo dell’intervento.

L’appalto, del valore di 209.554 euro, è stato assegnato al raggruppamento tra Archliving Srl e Litos Progetti Srl. L’opera è interamente finanziata dal ministero dell’Interno con uno stanziamento complessivo superiore ai 5 milioni di euro.

Dopo l’approvazione della convenzione da parte del consiglio provinciale, il progetto entra ora nella fase attuativa. La provincia di Como, in qualità di stazione appaltante, seguirà tutto l’iter fino alla realizzazione finale.

“Un passo avanti decisivo verso una struttura moderna e funzionale”, ha commentato il sottosegretario Nicola Molteni.