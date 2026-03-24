martedì, Marzo 24, 2026
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Si rafforza la collaborazione tra AREUS e Vigili del Fuoco Sardegna. Siglato un protocollo d’intesa per ottimizzare la gestione delle maxiemergenze

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina a Nuoro, nella sede di Areus, è stato siglato 
il Protocollo d’Intesa per la collaborazione interistituzionale tra l’Azienda Regionale  dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna. 

Alla  firma  erano  presenti  il  Direttore  Generale  di  Areus,  Angelo  Maria  Serusi  e  il  Direttore Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna, Nicola Micele. 
Tra i due enti si rinnova di fatto una nuova modalità di cooperazione, già avviata in passato per il supporto degli elicotteri VVF nell’attività di soccorso fino all’avvio nel 2018 dell’Elisoccorso Areus, e che ora, in un delicato scenario internazionale, verrà applicata  sia  in  contesti  ordinari  che  in  scenari  ad  alta  complessità  (es.  calamità naturali,  emergenze  NBCR,  soccorso  USAR)  per  migliorare  la  risposta  tecnica  e sanitaria nelle situazioni di emergenza e urgenza.  “La  Regione  Sardegna  presenta  specificità  territoriali  che  rendono  necessaria  una sinergia strutturata tra le componenti di soccorso tecnico e sanitario” – spiega Angelo Maria  Serusi,  Direttore  Generale  di  Areus.  “In  quest’ottica,  la  collaborazione  tra 
AREUS e VVF, nella gestione di eventi critici, consentirà di ottimizzare la gestione delle emergenze sia in situazioni ordinarie che di microcalamità e/o maxiemergenza”. 

“Questo protocollo d’intesa ha un obiettivo concreto, quello di migliorare la sinergia e  l’integrazione  fra  soccorso  tecnico  dei  Vigili  del  fuoco  e  soccorso  sanitario  in Sardegna,  negli  scenari  emergenziali  ordinari  così  come  in  quei  contesti  dove occorrono  competenze  più  specialistiche”  –  sottolinea  Nicola  Micele,  Direttore Regionale VVF. “In molti interventi di soccorso, soprattutto in quelli più rilevanti che riguardano il salvataggio delle persone, il soccorso sanitario ed il soccorso tecnico sono l’uno strumentale all’altro. Da qui l’esigenza di consolidare la collaborazione anche attraverso percorsi di formazione congiunti”.     
Le attività congiunte seguiranno le INSARAG Guidelines 2020, metodologie emanate dall’International  Search  and  Rescue  Advisory  Group  (INSARAG) sotto  l’egida dell’ONU,  per  l’attivazione  e  l’operatività  dei  team  USAR  a  livello  nazionale  e internazionale. L’intesa definisce, in sostanza, l’integrazione del personale sanitario nelle squadre VVF USAR (Urban Search and Rescue) che vengono impiegate in scenari complessi a seguito di crolli dovuti ad esplosioni terremoti o frane; la cooperazione inoltre riguarderà anche la preparazione del personale sanitario che può intervenire congiuntamente  ai  VVF  per  gli  scenari  non  convenzionali  di  difesa  civile  NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico). 

Il Protocollo prevede l’interscambio informativo e maggiore sinergia tra le Centrali Operative  del  Numero  Unico  Europeo  112  e  del  118  con  le  Sale  Operative  dei Comandi  VVF  nonché  l’ottimizzazione  e  la  condivisione  di  risorse  logistiche  e strumentali  specifiche  per  il  soccorso  tecnico  e  sanitario  nei  contesti  di  crisi  o maxiemergenza. 
Inoltre, Areus e Vigili del Fuoco Sardegna intendono pianificare e avviare percorsi formativi comuni e addestramento tecnico-sanitario del personale.  

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, infine, metterà a disposizione i propri elicotteri per  supporto  HEMS  (trasporto  equipe,  organi,  tessuti,  ecc.),  ferme  restando  le prioritarie esigenze di soccorso tecnico urgente. 
L’intesa prevede anche procedure per l’impiego dei Servizi di medicina iperbarica in emergenze subacquee che coinvolga operatori sommozzatori del Corpo Nazionale in aƫvità sul territorio della Regione. 
“Oggi, con la ﬁrma del Protocollo d’Intesa si pongono le basi per l’avvio di una proﬁcua collaborazione di cui beneﬁcerà la Regione Sardegna e tutti i cittadini sardi” hanno ribadito i rappresentanti dei due enti. Il prossimo passo prevede la costituzione di un Gruppo  di  Lavoro  Intericostituzionale  con  il  compito  di  redigere  protocolli  operativi speciﬁci per l’attuazione di tutte le attività previste dal protocollo d’intesa. 

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