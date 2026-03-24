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Vigili del fuoco del Maryland ustionati e feriti durante le operazioni di ricerca e salvataggio in un incendio

Il Faro
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LANDOVER HILLS, Maryland — Un uomo è rimasto gravemente ferito, cinque vigili del fuoco hanno riportato ustioni e un cane è morto in un incendio divampato in una casa a Landover Hills, nel Maryland.

Secondo quanto riportato dal dipartimento dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza medica della contea di Prince George, i vigili del fuoco sono stati chiamati presso l’abitazione al civico 7400 di Allison Street intorno alle 7:45 del mattino del 23 marzo.

https://www.firerescue1.com/search-rescue/dedicated-to-the-mission-md-firefighters-burned-injured-during-search-rescue-at-house-fire?utm

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