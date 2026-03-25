A Bruxelles si torna a chiedere lo stop all’accordo UE-Israele e ai fondi Horizon per Tel Aviv

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Bruxelles – Fuori Israele da Horizon Europe. Torna in piazza il movimento a sostegno della Palestina e, venerdì 27 marzo, a Bruxelles, davanti alle Istituzioni dell’Unione Europea, chiederà di fermare la partecipazione di Tel Aviv nel principale pogramma di ricerca dell’UE. “L’UE sta pianificando Horizon Europe 2028-2034, il programma di ricerca da 175 miliardi di euro”, spiegano gli organizzatori della protesta tra cui Justice for Palestine e Brussels against genocide. “Con la crescente militarizzazione e l’adozione di tecnologie a duplice uso, le università e le aziende israeliane potrebbero ricevere miliardi per i loro strumenti di sorveglianza, repressione e controllo, collaudati sul campo di battaglia a spese dei palestinesi”, spiegano ancora. Chi scenderà in piazza “non vuole permettere che il proprio denaro finanzi il genocidio“, “che le università europee progettino l’occupazione”, “chiede che l’UE ponga termine al sostegno finanziario a Israele ora”

https://www.eunews.it/2026/03/23/stop-allaccordo-dellue-con-israele-e-alla-sua-partecipazione-ad-horizon/