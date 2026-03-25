Crisi energetica, allarme per l’Italia: il Qatar annuncia lo stop alle forniture di gas naturale previste da contratti di lungo termine

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L’Italia è il principale importatore europeo di Gnl qatariota, con circa 5 milioni di tonnellate nel 2025. L’anno scorso ha comprato dal Paese il 42% del suo fabbisogno di gas naturale liquefatto. L’ipotesi di un aumento delle forniture algerine e la proposta del think tank per il clima Ecco: “Sostituire l’equivalente di quei volumi attraverso risparmi, rinnovabili, efficienza ed elettrificazione”

La notizia più temuta, ventilata la settimana scorsa dopo gli attacchi dei giorni scorsi a giacimenti e infrastrutture del Golfo, è arrivata nel pomeriggio di martedì. Qatar Energy, la compagnia petrolifera statale dell’emirato, ha dichiarato lo stato di forza maggiore anche sui contratti di lungo termine per la fornitura di gas naturale liquefatto sottoscritti con Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina. Vale a dire che sospenderà o rinvierà le forniture.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/03/24/qatar-stop-forniture-gas-italia-notizie/8335063