Da Almasri ai Caroccia, i casi che hanno travolto il ministero della Giustizia

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Il terremoto che ha travolto via Arenula, con le dimissioni sia di Delmastro che di Bartolozzi, non nasce oggi e la sconfitta del governo al referendum sulla riforma della Giustizia è stato l’ultimo atto di una situazione già molto complicata.

Per Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia, l’ultimo guaio giudiziario è quello della vicenda legata a presunti affari con la famiglia Caroccia, ritenuta vicina al clan di stampo camorristico dei Senese. Il caso della società Le 5 Forchette, una srl di cui il sottosegretario ha detenuto quote azionarie, è finito sotto la lente dei pm di piazzale Clodio che hanno avviato un’indagine per riciclaggio e intestazione fittizia a carico di Mauro Caroccia, attualmente detenuto in carcere per scontare una condanna a 4 anni, e della figlia 19enne che compare come azionista della società proprietaria del ristorante romano Bisteccheria d’Italia. Al momento Delmastro è toccato solo dall’attività della Dda, che ha affidato alla Guardia di Finanza una delega che ha come primo obiettivo accertare la natura del denaro utilizzato dai Caroccia per la società e il modo in cui sono entrati in contatto con Delmastro – che avrebbe frequentato il locale fino al gennaio scorso – siglando l’accordo davanti ad un notaio di Biella.

Ma Delmastro è atteso anche in Corte d’Appello, il 22 aprile, per il processo che lo vede imputato di rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell‘anarchico Alfredo Cospito. In primo grado è stato condannato a 8 mesi. Al centro del procedimento ci sono alcune dichiarazioni fatte in Parlamento dal vicepresidente del Copasir e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, nel febbraio del 2023. Il collega di partito di Delmastro riferì alla Camera il contenuto di conversazioni avvenute nell’ora d’aria nel carcere di Sassari, tra Cospito e detenuti di Camorra e ‘Ndrangheta, anche loro al 41 bis. Informazioni che Donzelli aveva avuto proprio da Delmastro che, da sottosegretario, aveva la delega al Dap.

https://tg24.sky.it/politica/2026/03/25/caso-almasri-caroccia-delmastro-ministero-giustizia?card=2