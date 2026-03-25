Epatite A, allerta anche a Latina con 24 casi accertati: attivata task force dell’Asl

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Dopo Napoli e provincia, un focolaio di Epatite A ha colpito anche la provincia di latina. Negli ultimi giorni è stato registrato un incremento dei casi con 24 segnalazioni accertate tra le città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola, e Terracina. Al momento i pazienti ricoverati sono 6 ma non sarebbero in pericolo di vita: le loro condizioni sono stabili e si trovano in reparti ordinari.

Norme di igiene e consumo dei cibi – La Asl di Latina ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica. Sono stati eseguiti o pianificati rigorosi controlli in tutti i ristoranti e nei punti vendita della provincia e sono stati diffusi vademecum dettagliati sulle misure di prevenzione e contenimento del virus. Anche i medici di medicina generale e i pediatri di base si sono attivati per diffondere ai cittadini le norme di igiene personale ma anche in merito al consumo di alimenti che vanno lavati, evitando di mangiare cibo crudo o poco cotto

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2026/03/24/epatite-a-latina